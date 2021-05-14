Завтра в продажу поступят билеты на матчи ЕВРО-2020 в Баку
БАКУ /Trend/ - С 15 мая в продажу поступят билеты на матчи ЕВРО-2020, которые пройдут на Бакинском Олимпийском стадионе, сообщает в пятницу Trend.
Стоимость билетов:
1-я категория - 250 AZN
2-я категория - 150 AZN
3-я категория - 60 AZN
Календарь игр:
Группа A
12 июня, 17:00
Уэльс – Швейцария
16 июня, 20:00
Турция - Уэльс
20 июня, 20:00
Турция - Швейцария
1/4 финала
3 июля, 20:00
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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