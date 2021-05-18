Сегодня из Баку отправился первый электропоезд в Габалу (ФОТО) (версия 2)

(первая версия в 10:28)

БАКУ /Trend/ - 18 мая из Баку отправился первый электропоезд в Габалу, сообщает во вторник Trend.

Рейс организован в рамках медиатура для ознакомления со станцией Ляки.

Скорость поезда на линии - 135 километров в час.

Строительство однопутной железнодорожной линии Ляки - Габала началось в 2018 году. Ее протяженность составляет 42,3 километра, а вместе с подъездными путями – 44,5 километра.

В рамках проекта построены 122 искусственных инженерных сооружения, железнодорожная остановка Агдаш, Габалинский железнодорожный вокзал и станция, габалинская тяговая подстанция, кроме того, отремонтирована подстанция Гаджиалы.

Длина железнодорожной линии Баку - Габала составляет 311 километров, время в пути - 3 часа 20 минут.

На линии будет курсировать электропоезд производства швейцарской Stadler Rail Group, состоящий из четырех двухэтажных вагонов - бизнес-класса, первого класса и класса "Стандарт".

Электропоезд рассчитан на перевозку 363 пассажиров (293 места в вагоне класса "Стандарт", 61 - в вагоне бизнес-класса и девять – в вагоне первого класса).

Для обеспечения безопасности движения вдоль железной дороги установлено металлическое ограждение.

Напомним, что 15 мая состоялось открытие Габалинского железнодорожного вокзала и однопутной железной дороги станция Ляки - Габала.

В открытии приняли участие Президент АзербайджанА Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)