Кончина Таира Салахова - огромная потеря для русского и азербайджанского искусства - вице-президент РАХ

БАКУ/Trend/ - Кончина народного художника Азербайджана и СССР, вице-президента Российской академии художеств Таира Салахова - огромная потеря как для русского и азербайджанского искусства, так и для современного искусства в целом.

Как сообщает Trend, такое мнение в беседе с ТАСС высказал вице-президент РАХ, искусствовед Андрей Золотов.

Салахов скончался в Германии в возрасте 92 лет.

"Что значит современное искусство? Это все, что происходит в искусстве сегодня, и в этом Салахов - ярчайшая фигура, которая произнесла несколько очень важных слов в своем творчестве. <…> Таир Салахов - мудрец, невероятно деликатный человек, в нем соединялись внимание к человеку и большая внутренняя организованность. Это огромная потеря и для Российской академии художеств, вице-президентом которой он являлся в течение многих лет", - сказал Золотов.

По словам искусствоведа, в своем творчестве Салахов уделял особое внимание простому человеку, о чем свидетельствует цикл произведений о нефтяниках Азербайджана. Настоящим шедевром Золотов назвал портрет композитора Кара Караева кисти художника, ставшим одним из "самых высоких достижений в портретном искусстве XX и XXI веков".

"Я знал Кара Караева лично и могу сказать, что Салахов не только передал портретное сходство, но и сумел выразить характер этого человека, удивительно интеллигентного, культурного, наполненного музыкой во всей строгости. К моменту создания портрета Караев еще не был так широко известен, хотя, конечно, музыканты знали, что есть такой композитор, ученик Дмитрия Шостаковича. Появление этого портрета создало судьбу самого композитора. Он впоследствии развивался, стараясь быть достойным своего портрета. Это редкий случай", - поделился Золотов.

Он подчеркнул, что Салахов останется воплощением советского искусства, удивительным человеком, который "ощущал движение времени и нес в своем сердце любовь к нашей огромной стране, еще нераздельной". "Любовь к родному Азербайджану сочеталась в нем с тем, что жизнь его протекала в Советском Союзе, потом в России. Он понимал, что, с одной стороны, время все вокруг меняет, с другой стороны, что оно над нами не властно. Я надеюсь, что время не будет властно над его искусством", - заключил собеседник агентства.