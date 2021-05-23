Азербайджанские гимнастки завоевали медали на международном турнире в Киеве

Общество 23 мая 2021 23:37 (UTC+04:00)
Азербайджанские гимнастки завоевали медали на международном турнире в Киеве

БАКУ /Trend/ - В Киеве (Украина) прошел международный турнир по спортивной гимнастике, сообщает Trend со ссылкой на сайт Федерации гимнастики Азербайджана.

На турнире Азербайджан представили члены женской сборной по спортивной гимнастике: Марина Некрасова, Милана Минаковская и Назанин Теймурова.

Лидер команды Азербайджана Марина Некрасова за упражнение опорный прыжок заняла первую ступень пьедестала, в программе разновысокие брусья она стала третьей, а в многоборье осталась в шаге от медали.

Назанин Теймурова, которая соревновалась среди юниоров, завоевала четыре медали: серебро – в вольных упражнениях, бронза – в многоборье, опорном прыжке и в программе разновысокие брусья.

Милана Минаковская, выступающая во взрослой возрастной категории, стала пятой в вольных упражнениях, в программе разновысокие брусья – шестой, а в многоборье – девятой.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)

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