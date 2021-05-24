The FTX Crypto Cup: Шахрияр Мамедъяров победил Левона Ароняна

БАКУ/Trend/- Сегодня, 24 мая, прошли партии шестого тура онлайн-серии Champions Chess Tour – The FTX Crypto Cup, в которой принимают участие и азербайджанские шахматисты – Шахрияр Мамедъяров и Теймур Раджабов.

Как сообщает Trend, в первом матче дня наши шахматисты встретились лицом к лицу. В матче была зафиксирована ничья.

В следующем туре Мамедъяров встретился с армянином Левоном Ароняном и победил своего принципиального соперника.