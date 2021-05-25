Завтра в Баку будет до 26 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, ночью и утром местами дождь, северо-западный ветер будет усиливаться, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

На Абшеронском полуострове прогнозируются ночью 15-18, днем - 22-26 градусов тепла, в Баку ночью - 16-18, днем - 24-26 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 757 мм до 760 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 80-90%, днем - 65-75%.

В районах Азербайджана ожидаются переменные грозовые дожди, местами ливни, град, утром в отдельных местах туман, западный ветер местами будет усиливаться.

Ночью - 14-19, днем - 24-29 градусов тепла, в горах ночью - 5-10, днем - 13-18 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)