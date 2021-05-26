В связи с Гран-при Азербайджана Формулы-1 на ряде улиц Баку будет изменено движение транспорта

БАКУ /Trend/ - В связи с проведением Гран-при Азербайджана Формулы-1 на ряде улиц Баку с 31 мая по 8 июня будет изменено движение транспорта.

Об этом сказал начальник отдела Управления государственной дорожной полиции Баку полковник полиции Вагиф Асадов, сообщает в среду Trend.