В Баку определились финалисты ЧМ по аэробной гимнастике среди трио

БАКУ /Trend/ - В четверг, 27 мая, в Национальной арене гимнастики в Баку в ходе первого дня 16-го чемпионата мира по аэробной гимнастике определились финалисты среди спортсменов, выступающих в составе трио, сообщает в четверг Trend.

В финал вышли трио, представляющие - Болгарию (22.527 балла), Венгрию (22.316 балла), Турцию (21.377 балла), Украину (21.272 балла), по два трио из Румынии (22.277 балла и 21.783 балла) и представляющие Федерацию гимнастики России (21.694 балла и 21.400 балла).

16-й чемпионат мира по аэробной гимнастике является одним из самых крупномасштабных соревнований, которые будут проведены Федерацией гимнастики Азербайджана в 2021 году.

Чемпионат мира проходит 27-29 мая в Национальной арене гимнастики в Баку, и в нем принимает участие 171 спортсмен из 22 стран мира.

В ходе трехдневного соревнования гимнасты поборются в индивидуальной программе женщин и мужчин, в составах смешанных пар, трио, групп, а также в программах аэродэнс и аэростеп. Согласно правилам, один участник сможет выступить максимум в трех из этих программ. В рамках чемпионата пройдут квалификации и финалы в каждой из категорий.

Азербайджан на соревновании представляют Айхан Ахмедли, Балаханым Ахмедова, Владимир Долматов, Эмиль Гулиев, Хошгядям Гулиева, Нармина Гусейнова, Нигяр Ибрагимбейли, Имран Имранов, Нурджан Джаббарлы, Акиф Кяримли, Эльчин Мамедов и Мадина Мустафаева.

Соревнования проходят в соответствии с действующими в Азербайджане карантинными мерами в связи с пандемией, с учетом санитарно-эпидемиологических требований и без зрителей.

(Автор: Джани Бабаева)