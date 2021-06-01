В июне температура воздуха в Азербайджане будет близкой к климатической норме - Умайра Тагиева

БАКУ /Trend/ - В июне среднемесячная температура воздуха на территории Азербайджана будет в целом близкой к климатической норме.

Об этом сказала глава Национальной службы гидрометеорологии Умайра Тагиева, сообщает во вторник Trend.

«В июне температура воздуха начинает постепенно повышаться. Анализ данных за последние 30 лет показывает, что во второй половине первой декады месяца температура распределяется неравномерно, но после 10-го числа она обязательно начинает повышаться», - сказала Тагиева.

Она отметила, что высокие температуры в июне фиксировались в 1998 и 2010 годах: «А 3 июня 2020 года была зарегистрирована наиболее жаркая погода, когда температура воздуха в Баку составила 40,4 градуса. Самая низкая температура в этом месяце - 8,1 градуса - была зафиксирована 2 июня 1996 года в Баку».

Глава Службы добавила, что в первой декаде июня на ряде горных территорий страны ожидаются переменные грозовые дожди, умеренный северо-западный ветер временами будет усиливаться.

(Текст: Кямаля Сеидова)