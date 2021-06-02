Мкртычян лично пытал меня, следы пыток видны до сих пор - бывший азербайджанский пленный (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Во время нахождения в армянском плену Людвик Мкртычян лично пытал меня, следы пыток видны до сих пор.
Как передает в среду Trend, об этом в Ясамальском районном суде на подготовительном заседании по уголовному делу армянских террористов Мкртчяна Людвика Мкртычевича и Хосровяна Алеши Арамаисовича сказал признанный в качестве потерпевшего по делу Гариб Ровшаноглу.
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