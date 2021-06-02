Проезд в электричке Баку – Сумгайыт можно оплачивать банковскими картами и платежными кольцами (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В электричке Баку – Сумгайыт проезд уже можно оплачивать банковскими картами и платежными кольцами (Payment Ring), сообщает в среду Trend со ссылкой на ЗАО «Азербайджанские железные дороги».

Как говорится в сообщении, отныне владельцы карт любого банка страны могут осуществлять оплату на всех станциях Абшеронской кольцевой железной дороги.

Пассажиры могут оплачивать проезд как в безналичной форме, так и платежными кольцами.

На всех 14 станциях Абшеронской кольцевой железной дороги в обоих направлениях установлены турникеты, оснащенные считывающими приборами.

В 27 бизнес-терминалах, установленных на всех станциях кольцевой железной дороги, пассажиры могут осуществлять дополнительную оплату, повышая категорию билетов до бизнес-класса.

Тариф, оплачиваемый пассажиром, зависит от расстояния – проезд автоматически подсчитывается по числу станций, которые проезжает пассажир. Благодаря таким оплатам оператор транспорта оптимизирует процессы регистрации и перевозки пассажиров, а также уменьшает связанные с ними расходы.

Этот важный инфраструктурный проект осуществляется по инициативе и при поддержке Центрального банка Азербайджана (ЦБА).

Для реализации проекта свои усилия объединили ЗАО «Азербайджанские железные дороги», ЦБА, IBA Group, RBC Consulting, AzeriCard и Visa.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)