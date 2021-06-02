Мкртчян лично пытал меня, следы пыток видны до сих пор - бывший азербайджанский пленный (ВИДЕО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Во время нахождения в армянском плену Людвик Мкртчян лично пытал меня, следы пыток видны до сих пор.

Как передает в среду Trend, об этом на состоявшемся в Ясамальском районном суде подготовительном заседании по уголовному делу армянских террористов Мкртчяна Людвика Мкртычевича и Хосровяна Алеши Арамаисовича сказал признанный в качестве потерпевшего по делу Гариб Ровшаноглу.

"Все еще видны следы тех пыток. У меня был перелом грудины, на голове также остались следы. Меня много пытали. Поэтому я нахожусь здесь. Людвик Мкртычян узнал меня, как только увидел. Он работал там переводчиком с азербайджанского языка, а также пытал нас. Сегодня он говорит в суде, что не говорит по-азербайджански, но когда я был в плену, он разговаривал с нами по-азербайджански", - добавил Ровшаноглу.

(Автор: Самир Али, Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)