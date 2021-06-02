Отец участника Отечественной войны Азербайджана назначен на новую должность в Милли Меджлисе (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Назначен новый заместитель заведующего отделом государственного строительства, административного и военного законодательства Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Как сообщает в среду Trend, в соответствии с распоряжением председателя парламента Сахибы Гафаровой, им стал Эльдар Исмаил оглу Аскеров, ранее работавший на должности заведующего сектором в указанном отделе.

Отметим, что Эльдар Аскеров - отец Сабира Аскерова, который добровольно отправился на фронт во время Отечественной войны Азербайджана в сентябре прошлого года.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)