БАКУ /Trend/ - Уголовное дело членов армянских вооруженных групп, совершивших провокационно-террористические и другие преступные действия в Азербайджане, передано в производство, сообщает в четверг Trend.

Уголовное дело в отношении 14 человек будет расследовано в производстве судьи Афгана Гаджиева в Верховном суде по тяжким преступлениям. Подготовительное заседание суда состоится в ближайшие дни.

Отметим, что завершено предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному в Главном следственном управлении Службы государственной безопасности (СГБ) в отношении членов армянских вооруженных групп, совершивших провокационно-террористические и другие преступные действия против азербайджанских военнослужащих и гражданских лиц.