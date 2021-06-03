На освобожденных землях Азербайджана оценивают ущерб водному хозяйству от армянской оккупации

СУГОВУШАН /Trend/ - На освобожденных территориях Азербайджана проводится предварительная оценка ущерба, нанесенного водному хозяйству в результате армянской оккупации.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал журналистам заместитель председателя ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" Рафиг Асланов.

Он отметил, что в первую очередь освобожденные территории необходимо очистить от мин.

"Территория вокруг Суговушанского водохранилища в короткие сроки была очищена от мин. В результате было обезврежено более 700 противопехотных мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Вода из водохранилища направляется на орошение посевных площадей на освобожденных землях. Таким образом, обеспечено орошение 300 гектаров земель в Агдамском и Физулинском районах. В Азербайджане насчитывается более 1,4 миллиона гектаров орошаемых земель. Для проведения оросительных работ существовала необходимость в ремонте и восстановлении водной инфраструктуры на освобожденных территориях", - сказал Асланов.

По его словам, площадь орошаемых земель вокруг Суговушанского водохранилища составляет 96 тысяч гектаров. До оккупации вода из водохранилища направлялась на орошение 36 тысяч гектаров.

"После освобождения Суговушанского водохранилища мы старались использовать воду из него экономно и в то же время эффективно. Вода из него направляется на орошение земель в Тертерском, Бардинском, Агдамском, Агджебединском и Геранбойском районах. В настоящее время на водохранилище ведутся ремонтные работы, и мы постараемся завершить их до конца нынешнего года. Работы осуществляются в три этапа. В рамках первого этапа восстанавливается сам комплекс водохранилища и построенный здесь канал протяженностью 5,2 километра, в рамках второго этапа - 22-километровый магистральный канал на левом берегу реки Тертер, а в рамках третьего - 70-километровый магистральный канал на правом берегу этой реки.

Уже начались проектные работы в рамках восстановления магистрального канала на левом берегу реки Тертер, и их планируется завершить к концу года. В рамках третьего этапа будет восстановлен магистральный канал на правом берегу Тертера. Его пропускная способность составляет 50 кубометров в секунду, а длина - около 70 километров. Из них пять километров приходятся на территорию Тертера, 20 километров - Агдере и 44 километра - Агдама", - сказал Асланов.

(Автор: Самир Али. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)