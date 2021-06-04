В Азербайджане начался прием документов в рамках конкурса по трудоустройству учителей

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане начался электронный прием документов в рамках конкурса по трудоустройству учителей, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на минобразования.

Прием документов будет проходить с 4 по 11 июня. Конкурс состоит из 4 этапов - проверка электронных заявок, тестирование, выбор вакантных мест и собеседование.

Кандидаты могут пройти регистрацию для участия в конкурсе на сайте miq.edu.az.

Отметим, что в конкурсе по приему на работу учителей могут принять участие граждане Азербайджана, а также лица, которым разрешено постоянное проживание в стране, окончившие средние специальные и высшие учебные заведения по педагогическим специальностям, получившие документ об образовании государственного образца или нострицифированный документ о высшем образовании, полученном за рубежом.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)