Названы победители квалификационного заезда Гран-при Азербайджана "Формулы 1"

БАКУ /Trend/ - Завершился квалификационный заезд в рамках Гран-при Азербайджана "Формулы 1".

Как сообщает в субботу Trend, пилот Ferrari Шарль Леклер показал лучший результат и завоевал право стартовать с поул-позиции, вторую строчку занял Льюис Хэмилтон из команды Mercedes-AMG Petronas, первую тройку замкнул Макс Ферстаппен из Red Bull Racing Honda.

Напомним, что четвертого июня в Баку стартовали гонки в рамках Гран-при Азербайджана "Формулы 1", которые продлятся до шестого июня.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев)