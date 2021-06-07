Синоптики предупредили о проливных дождях и граде в ряде районов Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Национальная служба гидрометеорологии Азербайджана предупредила граждан в связи с ожидаемой на территории страны нестабильной погодой.

Как передает в понедельник Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, до вечера 10 июня в основном в северных и западных районах Азербайджана ожидается нестабильная погода, местами пройдут грозовые дожди, ливни локального характера, град.

Прогнозируется увеличение водности рек, в некоторых горных районах существует вероятность кратковременных паводков и селей.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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