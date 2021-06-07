Некоторые освобожденные земли Азербайджана нашпигованы минами - Trend TV побеседовало с пострадавшим от армянского террора (ФОТО)

АГДЖЕБЕДИ /Trend/ - 17 апреля на мине на освобожденных от армянской оккупации территориях Азербайджана подорвался пастух Ариф Гулиев. В результате ему ампутировали ногу, и он стал инвалидом.

Съемочная группа Карабахского бюро Trend побеседовала с пострадавшим от армянского террора.

«Я подорвался на мине, когда пас овец. Получил тяжелые ранения, но остался жив. Потерял ногу. Армяне нашпиговали освобожденные территории минами. На некоторых территориях мины попадаются на каждом шагу. Цель одна - чтобы погибло больше мирных жителей. Этот террор не прекращается и сегодня», - сказал А.Гулиев.

Он предостерег граждан от посещения освобожденных земель.

«Я не послушался и стал инвалидом. Убедительно призываю всех не ездить на освобожденные территории, пока они не будут полностью очищены от мин. Эти земли можно посещать только по особому разрешению, в противном случае граждане могут повторить мою судьбу и судьбу других пострадавших от мин», - отметил пострадавший.

Представляем вниманию читателей видео с рассказом А.Гулиева.

(Автор: Аслан Мамедли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)