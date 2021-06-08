Представители азербайджанской диаспоры устроили автопробег в Воркуте в память о погибшем 19-летнем Векиле Абдуллаеве

БАКУ /Trend/ - В Воркуте представители азербайджанской диаспоры устроили автопробег в память о 19-летнем Векиле Абдуллаеве, которому при задержании нанес смертельное ранение в голову инспектор ГИБДД Александр Гусев, передает Trend во вторник со ссылкой на российские СМИ.

На задние стекла машин были прикреплены портреты погибшего Векила Абдуллаева.

Отметим, что инцидент произошел 28 мая в районе поселка Мошково. По версии МВД РФ, сотрудники ДПС остановили после преследования автомобиль за превышение скорости, в котором находился потерпевший. Когда стражи порядка догнали правонарушителей, молодые люди выбежали из машины и бросились врассыпную. Полицейским удалось задержать одного из беглецов, после чего завязалась потасовка. На выручку пришел Векил Абдуллаев, которому полицейский Александр Гусев выстрелил в голову.

По поручению главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина Александр Гусев освобожден из-под стражи.