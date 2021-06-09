Восемь пляжей Баку пригодны для купания – Минэкологии

БАКУ /Trend/ - В связи с началом пляжного сезона в Азербайджане сотрудники Каспийского управления комплексного экологического мониторинга и Республиканского центра гигиены и эпидемиологии взяли пробы морской воды и провели микробиологические и физико-химические анализы, сообщает в среду Trend со ссылкой на Министерство экологии и природных ресурсов.

Начальник управления Назим Махмудов отметил, что по результатам совместного мониторинга и анализа показатели качества морской воды на пляжах в Бильгя, Новханы, Мардакян, Шувелан, Горадиль, Загульба, Нардаран и Бузовна находятся в пределах нормы: «В настоящее время проводятся лабораторные анализы образцов морской воды, взятых на других пляжах Каспийского моря».

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)