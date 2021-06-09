В Баку увековечена память журналистов, подорвавшихся на мине в Кельбаджаре (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку увековечена память оператора AzTV Сираджа Абышова и журналиста АЗЕРТАДЖ Магеррама Ибрагимова, ставших шехидами 4 июня при исполнении служебных обязанностей в результате подрыва на установленной армянами мине в Кельбаджарском районе Азербайджана, сообщает в среду Trend со ссылкой на AzTV.

Имена погибших вбиты на стелу мемориального комплекса, созданного в память шехидов национальной прессы на территории ЗАО «Азербайджанское телевидение и радиовещание».

Напомним, что после окончания 44-дневной войны на минах, установленных армянскими оккупантами на освобожденных территориях Азербайджана, подорвались более 140 человек, 27 из них погибли.

В частности, 4 июня, около 11:00, автомобиль с сотрудниками телеканалов и новостных агентств, командированных в Кельбаджарский район Азербайджана, подорвался на противотанковой мине в направлении села Сусузлуг.

В результате погибли оператор телеканала AzTV Сирадж Абышов, сотрудник информационного агентства АЗЕРТАДЖ Магеррам Ибрагимов, зампредставителя ИВ Кельбаджарского района по административно-территориальному округу села Сусузлуг Ариф Алиев. Кроме того, четыре человека получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)