В Азербайджане с сегодняшнего дня открываются спортзалы

БАКУ /Trend/ - С сегодняшнего дня в Азербайджане открываются спортзалы.

Соответствующее решение было принято Оперативным штабом при Кабмине Азербайджана 26 мая, сообщает в четверг Trend.

Согласно решению, с 00:00 10 июня в Азербайджане возобновляется работа спортивных и оздоровительно - восстановительных объектов (без требования использовать индивидуальные средства защиты дыхательных путей).

Помимо граждан младше 18 лет, спортзалы смогут посещать лица, имеющие COVİD-паспорта, то есть те, кто прошел вакцинацию, или обладатели сертификата иммунитета от COVID-19 (заразившиеся и вылечившиеся от коронавируса).

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)