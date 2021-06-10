В Азербайджане с сегодняшнего дня открываются спортзалы
БАКУ /Trend/ - С сегодняшнего дня в Азербайджане открываются спортзалы.
Соответствующее решение было принято Оперативным штабом при Кабмине Азербайджана 26 мая, сообщает в четверг Trend.
Согласно решению, с 00:00 10 июня в Азербайджане возобновляется работа спортивных и оздоровительно - восстановительных объектов (без требования использовать индивидуальные средства защиты дыхательных путей).
Помимо граждан младше 18 лет, спортзалы смогут посещать лица, имеющие COVİD-паспорта, то есть те, кто прошел вакцинацию, или обладатели сертификата иммунитета от COVID-19 (заразившиеся и вылечившиеся от коронавируса).
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
Лента новостей
Кыргызстан готов к новым шагам, направленным на развитие кыргызско-турецкого сотрудничества - Жапаров
Армянская агрессия против других рас продолжается: убийство гамбийца подняло на ноги всю Францию (ФОТО/ВИДЕО)
Армения и Азербайджан должны взять на себя обязательство об обмене информацией для успешного разминирования – Европарламент
Азербайджан и Иран подписали Меморандум о взаимопонимании по строительству автомобильного моста (ФОТО)
Грузинские журналисты обратились в международные организации в связи с гибелью азербайджанских коллег
Из солнечного Баку до снежного Магадана - лучшая женская роль фестиваля "Виват кино России!" (ВИДЕО, ФОТО)
Освобождение азербайджанских земель открывает уникальные возможности для развития полностью интегрированного региона - посол
Азербайджан обсуждает вопросы участия американских компаний в восстановлении освобожденных земель - министр (ФОТО)
В Азербайджане завершается прием обращений студентов из социально уязвимых групп в связи с финансированием платы за обучение
Паралич власти, наблюдаемый в Армении на протяжении последнего времени, только обострился – политолог
Братские отношения Турции и Азербайджана базируются на глубоких исторических корнях - депутат Милли Меджлиса
Азербайджанская таможня успешно реализует проекты по развитию международной торговли – Сафар Мехтиев (ФОТО)
Армения отказывается предоставить карты минных полей, нарушая все международные конвенции – посол Азербайджана
Стратегическое расположение Азербайджана позволяет реализовывать крупномасштабные проекты – министр (ФОТО)