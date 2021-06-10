БАКУ /Trend/ - С сегодняшнего дня в Азербайджане на определенных условиях открываются места поклонения.

Как сообщает в четверг Trend, решение в связи с этим было принято Оперативным штабом при Кабинете министров 26 мая.

Согласно решению, с 00:00 10 июня открываются места поклонений при условии заполнения мест для одновременного поклонения на не более 50 процентов и нахождения в помещении не более 50 человек.

Ранее Управление мусульман Кавказа (УМК) объявило правила, которых следует придерживаться в мечетях и других местах поклонения в соответствии с рекомендациями Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана в связи с пандемией COVID-19.

В религиозных церемониях в местах поклонения смогут принимать участие только лица с паспортом COVID-19 (свидетельство о вакцинации или иммунитете). Малолетние (младше 14 лет) в места поклонения пропускаться не будут. Чтобы предотвратить распространение инфекции, людям с симптомами COVID-19 не разрешается посещать мечети

Прибывающие в мечети должны предъявить паспорт COVID-19 (свидетельство о вакцинации или иммунитете), носить медицинскую маску, использовать антисептический раствор и не здороваться за руки. Внутри мечети дистанция между посетителями должна быть не менее 1,5 метра со всех сторон.

В мечетях и других места поклонения должны иметься термометры для измерения температуры тела прибывающих, дезинфицирующие растворы и запасные медицинские маски.

Кроме того, после каждого массового поклонения должны быть обеспечены дезинфекция соответствующих мест и проветривание помещений.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)