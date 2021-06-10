EY сегодня проводит финал международного этапа конкурса «Предприниматель года»

БАКУ /Trend/ - Компания EY (в прошлом Ernst & Young) объявит сегодня победителя международного этапа конкурса «Предприниматель года». Это самый престижный в мире конкурс среди деловых людей, который EY ежегодно проводит для признания наиболее успешных и прогрессивных предпринимателей, чья деятельность приводит к созданию устойчивого экономического роста.

Признание самых ярких представителей предпринимательства

Программа «Предприниматель года» была учреждена свыше 30 лет назад и охватывает 145 городов в более чем 60 странах мира, включая Азербайджан.

Участвуя в программе, конкурсанты расширяют круг своих деловых контактов, получают доступ к самой актуальной информации, необходимой для дальнейшего роста, и повышают узнаваемость и престиж своих брендов и компаний.

Национальный этап состязания завершается объявлением победителя, который получает возможность представить свою страну на международном этапе конкурса и побороться за звание победителя.

Почему предпринимательство?

Последовательно поддерживая суть и дух предпринимательства, компания EY проводит этот конкурс для того, чтобы чествовать предпринимателей за их видение и непоколебимое желание улучшать мир вокруг себя. Более того, нацеленные на успех предприниматели уже сегодня выискивают новые возможности для восстановления экономической деятельности, несмотря на продолжающиеся сложности. То, насколько быстро мир сможет восстановиться после пандемии, во многом зависит от энергии и изобретательности деловых людей.

Кто сегодня будет представлять Азербайджан?

В нынешнем году победителем национального этапа конкурса «Предприниматель года» в Азербайджане стала Расмина Гурбатова – основательница компании «Resm» (www.resm.az).

Именно ей выпала честь представлять свою страну в финальном - международном – этапе конкурса, который состоится сегодня.

Как посмотреть финал конкурса и проголосовать?

Подключайтесь к трансляции церемонии объявления победителя и награждения сегодня, 10-го июня, в 22:00 по бакинскому времени, чтобы узнать, кто получит желанный титул «Предприниматель года 2021» компании EY. Смотрите трансляцию в прямом эфире на сайте www.cnbc.com/weoy.

Вы также можете проголосовать за предпринимателя, который вас больше всего вдохновил своей историей успеха, перейдя по ссылке: www.ey.com/en_gl/weoy/class-of-2021.