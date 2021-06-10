Дорожная полиция Баку обратилась к болельщикам матчей ЕВРО-2020

БАКУ /Trend/ - Главное управление государственной дорожной полиции города Баку обратилось к болельщикам матчей ЕВРО-2020.

Как сказал в четверг Trend начальник отдела Главного управления полковник полиции Вагиф Асадов, к Бакинскому Олимпийскому стадиону рекомендуется ехать только общественным транспортом, который будет отправляться из специально выделенных пунктов.

"Специальные автобусы доставят болельщиков на стадион от парка Самеда Вургуна и от станции метро "Гара Гараев", - сказал он.

По его словам, также болельщики смогут пешком направиться к стадиону от станции метро «Кероглу».

Напомним, что Бакинский Олимпийский стадион примет четыре матча ЕВРО-2020 по футболу. Три из них – матчи группы "А" между сборными Швейцарии и Уэльса (12 июня), Турции и Уэльса (16 июня) и Швейцарии и Турции (20 июня). Четвертьфинал ЕВРО-2020 пройдет в Баку 3 июля в 18:00 (время местное).

Асадов добавил, что дорожная полиция уже работает в усиленном режиме: «Бакинский Олимпийский стадион по периметру полностью контролируется сотрудниками дорожной полиции. Осуществлены все необходимые меры для обеспечения мер безопасности».

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)