Подготовлен план по транспортировке болельщиков матчейЕВРО-2020 в Баку (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Бакинское транспортное агентство (БТА) подготовило план по транспортировке болельщиков матчей ЕВРО-2020, которые будут проведены в Баку, сообщает в четверг Trend со ссылкой на БТА.
Лента новостей
Последняя роль Рамиза Азизбейли - тяжелобольной актер участвовал в съемках под наблюдением врачей (ВИДЕО, ФОТО)
Исполнительный секретарь СНГ подчеркнул необходимость делимитации границ между Азербайджаном и Арменией
Кыргызстан готов к новым шагам, направленным на развитие кыргызско-турецкого сотрудничества - Жапаров
Армянская агрессия против других рас продолжается: убийство гамбийца подняло на ноги всю Францию (ФОТО/ВИДЕО)
Армения и Азербайджан должны взять на себя обязательство об обмене информацией для успешного разминирования – Европарламент
Азербайджан и Иран подписали Меморандум о взаимопонимании по строительству автомобильного моста (ФОТО)
Грузинские журналисты обратились в международные организации в связи с гибелью азербайджанских коллег