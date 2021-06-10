В Азербайджане стартует кампания в связи с семьями шехидов и участниками Отечественной войны

БАКУ /Trend/ - Для поощрения более активного участия работодателей в обеспечении занятости членов семей шехидов и участников Отечественной войны министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана инициирует "Марафон занятости". Слоган марафона - "Вместе поддержим занятость наших героев!".

Как передает в четверг Trend, замминистра Анар Алиев отметил, что принимаются оперативные и масштабные меры по социальной поддержке членов семей шехидов - героев нашей великой Победы, написавших славную историю 44-дневной Отечественной войны, а также ее участников.

Одним из важнейших мероприятий в рамках этих мер, которыми в послевоенный период охвачено более 23 тысяч человек, является решение вопроса занятости членов семей шехидов и участников войны. За последние месяцы более 6 400 человек из этой категории населения были привлечены к программам активной занятости. Около пяти тысяч из них создали малые предприятия в рамках программы самозанятости.

Марафон в поддержку членов семей шехидов и участников Отечественной войны направлен на укрепление совместных усилий в этом направлении.

Любой работодатель, желающий принять участие в этом мероприятии, может сообщить об имеющихся у него вакансиях по ссылке dma.gov.az/layiheler/mesgublik-marathon.

Таким образом будут трудоустроены члены семей шехидов и участники Отечественной войны. По этим вакансиям им будут выданы направления.