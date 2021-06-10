Помощник генпрокурора Азербайджана освобожден от занимаемой должности
БАКУ /Trend/ - Помощник генерального прокурора Азербайджана Даглар Зейналов освобожден от занимаемой должности.
Соответствующий приказ подписал генпрокурор Кямран Алиев, сообщает в четверг Trend.
Согласно приказу, Зейналов освобожден от должности в связи с достижением предельного возраста нахождения на службе.
В пресс-службе генпрокуратуры Trend подтвердили эту информацию.
(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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