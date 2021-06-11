Изменился график работы пассажирских автобусов в Баку в выходные дни

БАКУ /Trend/ - Согласно соответствующему решению Кабинета министров Азербайджана, в субботу,12 июня, в Баку автобусы будут курсировать по регулярным маршрутам в обычном режиме.

Как сообщает Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство, перевозка пассажиров по регулярным автобусным маршрутам в столице будет приостановлена с 00:00 13 июня до 06:00 14 июня.