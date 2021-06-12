Завтра в Баку будет до 29 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается погода без осадков, умеренный северо-западный ветер, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 19-23, днем - 25-30, в Баку ночью - 20-22, днем - 27-29 градусов тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы - 756 мм ртутного столба, относительная влажность составит ночью 65-75, днем - 40-45 процентов.

На северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) температура морской воды составит 21-22, на южных пляжах ( Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) - 22-23 градуса.

Завтра в некоторых северных и западных районах Азербайджана ожидаются грозовые дожди, местами ливни, град, на остальной территории страны прогнозируется погода без осадков, порывистый западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 18-23, днем - 29-34, в горах ночью - 8-13, днем - 16-21 градус тепла.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)