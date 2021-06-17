В Азербайджане выявлено еще 48 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 153 человека

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено еще 48 случаев заражения коронавирусом, 153 человека вылечились, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 335 339 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 329 191 человек вылечился, 4 959 - скончались, число активных больных составляет 1 189.

За прошедшие сутки в Азербайджане проведено 7 023 теста на COVID-19, а за весь период пандемии - 3 644 912.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)