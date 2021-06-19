Завтра в Баку будет до 34 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода, северо-восточный ветер днем сменится юго-восточным, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 23-25, днем - 30-35, в Баку ночью - 23-25, днем - 32-34 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба, относительная влажность ночью - 60-70, днем - 40-45 процентов.

На пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Бильгя, Загульба) температура морской воды составит 22-23, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) – 23-24 градуса.

Завтра в районах Азербайджана ожидается погода без осадков, восточный ветер. Температура воздуха составит ночью 20-25, днем - 35-40, в горах ночью - 13-18, днем - 22-27 градусов тепла.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)