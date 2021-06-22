В Азербайджане соблюдение карантинных правил при проведении свадеб будут контролировать три госструктуры

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане соблюдение карантинных правил при проведении свадеб и помолвок, организация которых разрешена с 1 июля, будут контролировать МВД, Агентство пищевой безопасности и Государственная налоговая служба при министерстве экономики , сообщает во вторник Trend со ссылкой на МВД.

Отметим, что в Азербайджане с первого июля разрешается проведение свадеб, помолвок и дней рождения. В связи с этим внесены изменения в решение Кабинета министров ”О мерах по продлению особого карантинного режима и снятию некоторых ограничений".

Следует отметить, что согласно Кодексу об административных правонарушениях Азербайджана, за нарушение противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов, физические лица штрафуются в размере от двухсот до четырехсот манатов, должностные лица - от четырех тысяч до пяти тысяч манатов, либо по обстоятельствам дела, с учетом личности виновного, налагается административный арест на срок до одного месяца, юридические лица - от пяти тысяч до 11 тысяч манатов. В случае повторных нарушений со стороны юридических лиц, может быть принято решение о приостановлении деятельности предприятия, в котором проводятся торжества.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)