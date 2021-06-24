В Азербайджане стартовали тренинги по подготовке к полуфиналу и финалу конкурса Yüksəliş

БАКУ /Trend/ - Для подготовки к полуфиналу и финалу конкурса Yüksəliş («Восхождение») его рабочая группа приступила к проведению тренингов с участием профессиональных экспертов, сообщает в четверг Trend.

Зарубежные эксперты в течение трех дней проведут тренинги для 69 своих азербайджанских коллег, дадут им рекомендации по полуфиналу и финалу конкурса. Местными экспертами являются профессиональные психологи, имеющие большой опыт в сфере оценивания, и специалисты по человеческим ресурсам ведущих государственных и частных организаций Азербайджана.

Отметим, что полуфинал конкурса пройдет 27-28 июня в бакинском Экспо-центре. В полуфинале будут участвовать 309 человек, успешно прошедшие туры. В ходе полуфинала будут проверены управленческие навыки участников. Этот этап продлится три дня. Право на выход в финал получат около 100 человек.

Напомним, что 26 июля 2019 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об учреждении конкурса Yüksəliş ("Восхождение").

Цель конкурса - выявление и поддержка людей с высоким интеллектуальным уровнем и управленческими качествами, а также создание банка кадрового резерва в стране.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)