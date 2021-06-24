Завтра в Баку будет до 39 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове сохранится жаркая погода, северо-восточный ветер днем сменится юго-восточным, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 22-26, днем - 34-39, местами - 41, в Баку ночью - 24-26, днем - 37-39 градусов тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы - 757 мм ртутного столба, относительная влажность ночью - 55-65, днем - 35-40 процентов.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Бильгя, Загульба) температура морской воды составит 25-26, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) – 26-27 градусов.

В районах Азербайджана завтра прогнозируется погода без осадков, в горах туман, восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 20-25, днем - 35-40, местами - 43, в горах ночью - 15-20, днем - 28-33 градуса тепла.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)