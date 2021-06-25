В Азербайджане расширен список заболеваний для назначения инвалидности – глава парламентского комитета

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане инвалидность будет устанавливаться не по 150-160, а по 800 заболеваниям, сказал в пятницу Trend глава комитета по труду и социальной защите населения Милли Меджлиса (парламент) Муса Гулиев, комментируя закон «О правах лиц с инвалидностью».

По его словам, переход к новым критериям назначения инвалидности упростит доступ граждан к праву на ее получение.

«Граждане Азербайджана, которые являются инвалидами, но не могут получить группу инвалидности, смогут это сделать после внедрения этих критериев», - сказал Гулиев.

Согласно действующим правилам, инвалидность устанавливается по 150-160 заболеваниям, отметил глава парламентского комитета.

«В соответствии с новыми правилами число этих заболеваний увеличено до 800. Есть такие заболевания, по которым инвалидность не назначается. Но по новым критериям гражданам с этими болезнями может быть назначена инвалидность», - сказал Гулиев.

Он сообщил, что еще одним преимуществом поправки в закон является то, что новые критерии будут открыты для общества.

«Эти критерии будут размещены на сайте министерства труда и социальной защиты населения, и после того, как гражданину будет поставлен диагноз, он сможет узнать, какой процент инвалидности ему будет назначен», - сказал Гулиев.

Отметим, что Милли Меджлис 25 июня утвердил поправки в закон «О правах лиц с инвалидностью», согласно которым инвалидность будет назначаться по новым правилам и аннулируются группы инвалидности.

Так, нарушение 30-60 процентов функций организма будет соответствовать III группе инвалидности, 60-80 процентов - II группе, 80-100 процентов - I группе инвалидности.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)