Названа причина повышения штрафов в Гражданско-процессуальном кодексе Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Основная цель предлагаемых поправок в Гражданско-процессуальный кодекс Азербайджана – это не намерение кого-то оштрафовать.

Об этом сказал журналистам председатель Гражданской коллегии Верховного суда Санан Гаджиев, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, суд сможет оштрафовать на сумму до 500 манатов сторону, ее представителя или адвоката, которые подали заведомо необоснованные ходатайства и жалобы или явно препятствовали правильному и скорейшему рассмотрению дела: «Это пресечет случаи, когда рассмотрение дела затягивается необоснованными ходатайствами».

Отметим, что в Азербайджане предлагается увеличить размер некоторых штрафов. В связи с этим Милли Меджлис (парламент) Азербайджана 25 июня, на своем внеочередном заседании, рассмотрел законопроект об изменениях в Административно-процессуальный и Гражданско-процессуальный кодексы.

Согласно поправкам, предлагается увеличить сумму штрафа за непредоставление доказательств в суд с 50 до 2 000 манатов.

После обсуждений законопроект был поставлен на голосование и принят в первом чтении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)