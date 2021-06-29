Синоптики предупредили об аномальной жаре в Азербайджане в июле-августе

БАКУ /Trend/ - Азербайджан пережил первую волну жары лета 2021 года, но нас ждут еще более жаркие июль и август.

Об этом сказала глава Национальной службы гидрометеорологии Умайра Тагиева, сообщает во вторник Trend.

По ее словам, сегодня в связи с северным ветром температура воздуха понизилась на два - три градуса.

Она сообщила, что 30 июня ветер усилится, температура воздуха приблизится к климатической норме и не превысит 34 градуса.

"Но в июле и августе прогнозируются очень жаркие дни", - сказала Тагиева.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)