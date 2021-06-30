В Баку создается Центр первой медицинской помощи

БАКУ /Trend/ - На базе Главного управления здравоохранения г. Баку создается Центр первой медицинской помощи.

Об этом сказал директор Клинического медцентра Кёнуль Алекперов, сообщает в среду Trend.

По его словам, процесс завершится в ближайшие дни.

«Женская консультация родильного дома № 5 будет передана в состав этого медцентра. Врачи узкой специализации из поликлиник Центра первой медико-санитарной помощи будут объединены в различных поликлиниках и перейдут в подчинение Клинического медицинского центра. Таким образом, первичное здравоохранение будет отделено от медицинского обслуживания».

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)