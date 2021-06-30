Поликлиники Баку будут разделены на учреждения узкой специализации и общего профиля

БАКУ /Trend/ - Поликлиники Баку будут разделены: в некоторых из них будут оказываться услуги первичного здравоохранения, в других – будут сосредоточены специалисты остальных врачебных профессий.

Об этом сказал директор Клинического медцентра Кенуль Алекперов, сообщает в среду Trend.

По его словам, основная задача – это соблюдение территориального принципа: «Так, для обеспечения доступности участковые педиатры, терапевты и другие врачи будут равномерно распределены по административной территории. В поликлиниках будут объединены врачи узких специализаций, которые будут подчиняться медцентрам своих районов. Это относится и к врачам узких специализаций в поликлиниках Сабаильского, Ясамальского и Насиминского районов Баку – эти учреждения будут подчиняться Клиническому медцентру».

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)