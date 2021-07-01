Синоптики рассказали о погоде в Азербайджане на ближайшие 3 дня
БАКУ /Trend/ - В ближайшие три дня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается погода без осадков, умеренный северный ветер.
Как сообщает в четверг Trend, об этом сообщила директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Национальный службы гидрометеорологии Гюльшад Мамедова.
По ее словам, в Баку и на Абшероне температура воздуха днем составит 32-26 градусов тепла.
"В течение ближайших трех дней в большинстве регионов Азербайджана прогнозируется погода без осадков, но в некоторых северных и западных районах ожидаются кратковременные грозовые дожди. Температура воздуха составит 34-39, в горах - 23-28 градусов тепла", - сказала Мамедова.
(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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