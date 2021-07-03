На Бакинском Олимпийском стадионе стартовал матч Чехия-Дания в рамках ЕВРО-2020

БАКУ /Trend/ - Сегодня в рамках чемпионата Европы по футболу ЕВРО-2020 в Баку проходит последняя игра, запланированная к проведению в столице Азербайджана - матч четвертьфинальной стадии.

Как сообщает в субботу Trend, за выход в полуфинал соперничают сборные Чехии и Дании, матч стартовал на Бакинском Олимпийском стадионе в 20:00 по местному времени.

Одержавшая победу в матче сборная встретится в полуфинале с победителем пары Англия-Украина. Во второй игре полуфинала за выход в финал будут бороться сборные Испании и Италии.

Отметим, что в рамках ЕВРО-2020 в Баку прошли три игры группы А. В первом матче 12 июня Уэльс и Швейцария сыграли вничью (1:1). Во второй игре мундиаля 16 июня сборная Турции уступила сборной Уэльса со счетом 0:2, а 20 июня сборная Швейцария обыграла сборную Турции со счетом 3:1.

Полуфинальные матчи и финал чемпионата пройдут на лондонском "Уэмбли" 11 июля.

Напомним, что ЕВРО-2020 по футболу стартовал 11 июня и проходит в 11 городах Европы. Мундиаль был отложен в прошлом году из-за начала пандемии коронавируса.