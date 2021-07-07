В Агдаме разрушенные армянскими обстрелами дома восстанавливаются и передаются владельцам (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Дома в Агдаме, разрушенные в результате армянских обстрелов, восстанавливаются и передаются владельцам.
В результате обстрелов Армении во время 44-дневной Отечественной войны, завершившейся победой Азербайджана, в Агдаме было повреждено 1 560 гражданских объектов.
За послевоенный период в Агдаме были заново отстроены 20 частных домов, разрушенных в результате обстрелов. Их строительство велось под контролем Государственного комитета по градостроительству и архитектуре.
В настоящее время в Агдаме заново отстраиваются еще восемь таких домов и пять нежилых объектов. Завершены ремонт и реставрация около тысячи зданий.
Как сообщает в среду Карабахское бюро Trend, седьмого июля в селе Хындырыстан Агдамского района владельцам переданы полностью восстановленные дома.
Жители села выразили благодарность Азербайджанскому государству за внимание и заботу.
Они отметили, что всегда чувствовали заботу государства - как во время войны, так и после нее.
(Автор: Аслан Мамедли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)