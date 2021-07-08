В Азербайджане завершено восстановление свыше 6,3 тыс. объектов, разрушенных в результате армянской агрессии (версия 3)

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БАКУ/Trend/ - Завершены ремонтно-восстановительные работы и строительство 65 индивидуальных домов по более чем 6,3 тысяч жилым и нежилым объектам, разрушенным в результате армянской агрессии.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на государственный комитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана, реконструкция и ремонтно-строительные работы ведутся на территориях 11 районов и городов.

Во время второй Карабахской войны армянские вооруженные силы, обстреливая из различных видов оружия, артиллерии и баллистическими ракетами мирные города и районы Азербайджана, расположенные в стороне от зоны конфликта и линии фронта, сделали своей целью гражданское население, а также объекты инфраструктуры, наносили крупный ущерб отдельным жилым домам и социальным объектам.

В результате деятельности государственной комиссии, созданной соответствующим распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 6 ноября 2020 года, в целом на территории 11 городов и районов было осмотрено более 12 тысяч объектов, проведены оценка и предварительное планирование ремонтно-строительных работ. В соответствии с решением Кабинета министров Азербайджана от 14 января 2021 года, функции заказчика по строительству жилых домов и объектов, а также организация и координация работ были поручены Государственному комитету по градостроительству и архитектуре.

Работы в этом направлении стартовали в конце января. На первом этапе были проведены необходимые подготовительные работы, осуществлены сбор и регистрация данных, уточнены объемы работ. Также жилые дома, являющиеся аварийными и нуждающиеся в ремонте, были сгруппированы по территориям, подготовлены проекты по их восстановлению.

В настоящее время работы по ликвидации ущерба, нанесенного армянской агрессией, ведутся по запланированному графику в городах Гянджа, Мингячевир, Тертер и Нафталан, а также на территории Физулинского, Джебраильского, Геранбойского, Агдамского, Агджебединского, Бейлаганского и Бардинского районов. Для их завершения в кратчайшие сроки привлечены все необходимые силы.

На нынешнем этапе ремонтно-восстановительные работы уже завершены по более чем 6,3 тысячи жилым и нежилым объектам. Продолжаются работы по реконструкции и восстановлению других разрушенных зданий.

Также осуществлен ремонт частично разрушенных домов и объектов предпринимательства, реконструированы стены зданий, установлены двери, окна. Кроме того, поэтапно обеспечиваются необходимыми строительными материалами и техникой другие пострадавшие объекты, нуждающиеся в ремонте и реконструкции.

В то же время на месте 156 разрушенных или аварийных индивидуальных домов и нежилых объектов строятся новые. На территории Тертерского, Агдамского, Агджебединского, Бейлаганского, Бардинского, Мингячевирского и Физулинского районов уже завершено строительство 65 индивидуальных жилых домов.

Отметим, что Госкомитет по градостроительству и архитектуре, руководствуясь поручениями Президента Азербайджана, мобилизовал все необходимые ресурсы для скорейшего возвращения людей к нормальной жизни в родных городах и поселках в кратчайшие сроки. Строительные и ремонтно-восстановительные работы по другим направлениям планируется завершить в ближайшее время.

(Перевод: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)