Азербайджанские гимнасты готовятся к самому важному соревнованию в своей карьере

БАКУ /Trend/ - До старта крупнейшего спортивного соревнования планеты осталось 15 дней. Спортсмены, завоевавшие лицензии на Летние Олимпийские игры 2020 в Токио, с нетерпением ждут начала самого важного соревнования в своей карьере.

Азербайджанские гимнасты тоже усердно работают на заключительных этапах подготовки к этому важному соревнованию, продолжая совершенствовать свои программы, сообщает Trend со ссылкой на сайт Федерации гимнастики Азербайджана.

В рамках Олимпийских игр 2020 в Токио Азербайджан будет представлен на четырех соревнованиях по трем гимнастическим дисциплинам.

На соревнованиях по художественной гимнастике выступят: в индивидуальной программе – Зохра Агамирова, в групповых упражнениях – команда в составе Зейнаб Гумматовой, Ляман Алимурадовой, Елизаветы Лузан, Дарьи Сорокиной и Нармины Самедовой.

Отметим, что спустя 13 лет команда Азербайджана в групповых упражнениях вновь примет участие в Олимпийских играх.

Два азербайджанских гимнаста будут участвовать в соревнованиях по спортивной гимнастике. За медали в женской спортивной гимнастике будет бороться Марина Некрасова, в мужском зачете – Иван Тихонов.

Напомним, что лицензия, завоеванная Мариной Некрасовой, стала первой лицензией на Олимпийские игры в истории женской спортивной гимнастики Азербайджана.

Соревнования по гимнастике пройдут в Ariake Arena (Токио).

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)