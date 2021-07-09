Журналисты, использующие свою профессию для рэкета, являются проблемой общества – комментарии азербайджанских медиа-экспертов (ФОТО)

Общество 9 июля 2021 19:44 (UTC+04:00)
Журналисты, использующие свою профессию для рэкета, являются проблемой общества – комментарии азербайджанских медиа-экспертов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На самом деле понятия «рэкет» и «журналистика» противоречат друг другу. Однако есть журналисты, которые используют свою профессию для рэкета, но это уже проблема общества, а не журналистики.

Об этом в пятницу сказал Trend эксперт в области медиа Гулу Магеррамли. По его словам, такими случаями должны заниматься правоохранительные органы.

«Такие правонарушения, как злоупотребление от имени СМИ, редакции, вымогательство, шантаж, являются уголовными преступлениями. Поэтому этим должны заниматься соответствующие органы. Совет печати Азербайджана создал комиссию по борьбе с журналистским рэкетом. Считаю, что это неэффективно, потому что методы борьбы неправильные. Необходимо принимать такие меры, чтобы журналисты-рэкетиры воздерживались от подобных действий. Чаще шантажируются чиновники, должностные лица, которые боятся за свое положение, не хотят, чтобы их упоминали в каких-либо вопросах. Считаю, что рэкетиров нужно разоблачать без промедлений, так как они подрывают репутацию не только журналистики, но и правоохранительных органов», – сказал Магеррамли.

Эксперт также прокомментировал случаи, когда в социальных сетях выдвигаются беспочвенные обвинения. Он отметил, что оскорбление кого-либо является вопросом морали, и в этом отношении тоже следует принять соответствующие меры: «Согласно поправкам в закон о СМИ, данным вопросом будут заниматься правоохранительные органы. Я не предлагаю начинать тотальную атаку против всех, кто выражает критические взгляды. Это не должно быть в форме давления на свободу слова. Если кто-то озвучивает обоснованную критику, то это нормально, и нужно делать выводы».

Гулу Магеррамли упомянул «журналистов», которые получали деньги от семей шехидов, и подчеркнул, что это аморально.

«Вопросы, связанные с шехидами, – это чувствительная тема для нашего общества. До какого уровня должен опуститься человек, чтобы брать деньги у семьи шехида за освещение условий ее проживания. Считаю, что это еще большое преступление. Следует немедленно установить, кто эти люди. Они «язва» нашего общества, и их надо изолировать. Они должны знать, что ни один правильный человек не может просить денег для этой цели. Мы работаем, чтобы оказать помощь семьям шехидов. Я вижу, что новостные сайты и телеканалы распространяют материалы о семьях шехидов. С одной стороны, это их долг, а с другой – служение Родине и государству. Поэтому эти семьи нужно просвещать, чтобы они проявляли особую бдительность в таких вопросах. Вышеуказанные случаи недопустимы ни при каких обстоятельствах», – сказал он.

По данному вопросу высказался и председатель Союза журналистов Азербайджана, эксперт в области медиа Эльчин Шыхлы.

По его словам, понятия «журналистский рэкет» не существует: «Настоящий журналист не будет заниматься рэкетом, а тот, кто занимается рэкетом, не может быть журналистом. Поэтому борьба с ними – дело правоохранительных органов. Если кого-то шантажируют, и он честный человек, а не взяточник, который нарушает права других, то он может обратиться в правоохранительные органы в связи с этим».

Эльчин Шыхлы также затронул вопрос о необоснованных обвинениях, которые порой озвучиваются в социальных сетях. Эксперт считает, что если лица, распространяющие необоснованную информацию против государства или отдельных лиц, известны и не скрываются под ложными IP-адресами, то они могут быть привлечены к ответственности за клевету: «Но если это неизвестные лица, и их сложно найти, то не следует обращать на них внимания. Вопросы, вызывающие обеспокоенность общества, должны освещаться профессиональными журналистами, чтобы людям не приходилось обращаться к социальным сетям».

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)

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