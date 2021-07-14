Презентована форма команды Азербайджана на Олимпийских играх в Токио

БАКУ /Trend/ - В Азербайджанской государственной академии физической культуры и спорта состоялась презентация спортивной формы национальной команды на летних Олимпийских играх (Токио-2020), сообщает в среду Trend.

В мероприятии приняли участие вице-президенты Национального олимпийского комитета (НОК) Чингиз Гусейнзаде, Хазар Исаев, замминистра молодежи и спорта Исмаил Исмайлов, ректор академии Фуад Гаджиев, посол Японии в Баку Джуничи Вада, представители спортивной общественности.

Сначала был показан видеоролик о летних Олимпийских играх Токио-2020.

Выступившие на мероприятии Ч.Гусейнзаде, И.Исмайлов и Ф.Гаджиев подчеркнули, что команда Азербайджана готова к Олимпиаде. Они отметили, что Азербайджан будет участвовать в Олимпиаде как страна - победитель.

По их словам, в случае победы азербайджанских спортсменов будет организовано мероприятие «Дни победы».

Они также сообщили, что снят фильм в связи с 25-летием летних Олимпийских игр в Атланте, в которых впервые приняла участие сборная Азербайджана.

В свою очередь, посол Японии сказал, что Азербайджан готов к Олимпийским играм.

Он выразил уверенность в том, что национальная команда Азербайджана успешно выступит на Олимпиаде.

В заключение была презентована форма национальной команды Азербайджана, которую представили модели и знаменосцы сборной - дзюдоист Рустам Оруджев и тхэквондистка Фарида Азизова.

Отметим, что Азербайджан на Олимпиаде представят 44 спортсмена.

Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа, Паралимпийские – с 24 августа по 5 сентября.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)