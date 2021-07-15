В Азербайджане в отношении лиц, незаконно присвоивших побережье Каспия, составлены административные протоколы

БАКУ /Trend/ - В связи с административным проступком, предусматриваемым ст. 248 (нарушение требований, связанных с земельными участками, находящимися на 20-50-метровой прибрежной полосе принадлежащего Азербайджанской Республике сектора Каспийского моря (озера)) Кодекса об административных проступках, в отношении 14 юридических и 80 физических лиц составлены административные протоколы, сообщили в четверг в Госслужбе по имущественным вопросам при Министерстве экономики Азербайджана в ответ на запрос Trend.

Административные дела в отношении юридических лиц направлены в судебную инстанцию для принятия решения. Также поданы судебные иски по 39 случаям в связи со сносом строений на прибрежной полосе.

Отметим, что контроль над законностью ведения строительства относится к компетенции МЧС, Госкомитета по градостроительству и архитектуре и местных исполнительных властей.

Напомним, что согласно п.2.1 ст. 46 Земельного кодекса Азербайджана, земельный участок, находящийся на 20-50-метровой прибрежной полосе принадлежащего Азербайджанской Республике сектора Каспийского моря (озера), в отношении которого принято решение о передаче в пользование или аренду на основании разрешения соответствующего органа исполнительной власти, может быть огражден путем возведения забора или иными способами при условии, что это не ограничивает проезд к морскому берегу.

Ограждение земельного участка на 20-50-метровой прибрежной полосе на общественных пляжах (пляж с неограниченным доступом, который создан соответствующим органом исполнительной власти или муниципалитетами и передан в аренду юридическим и физическим лицам для этих целей) путем обнесения забором или иными способами без ограничения доступа к побережью допускается в том случае, когда использованные в ограждении или перекрытии строительные конструкции решетчатого типа не ограничивают видимость моря с берега и линии соприкосновения воды с сушей на побережье и когда в целях обеспечения охраны государственной границы предусмотрен достаточный для движения транспортных средств прямой проезд к берегу шириной не менее 6 метров через каждые 200 метров по прибрежному периметру этого ограждения или строительной конструкции.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)