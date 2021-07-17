РИКЦ в Баку практически все мероприятия в этом году посвятил Низами Гянджеви

БАКУ /Trend/ - Текущий 2021 год в Азербайджане объявлен годом Низами Гянджеви, и Российский информационно-культурный центр (РИКЦ) в Баку практически все мероприятия посвятил этой тематике.

Об этом в субботу Trend сообщил руководитель Российского информационно-культурного центра в Баку Ирек Зиннуров.

По его словам, в число мероприятий входит и олимпиада на русском языке по творчеству Низами, в которой приняли участие примерно 3,5 тысячи учеников.

«Можно еще отметить олимпиаду под названием "Пушкиниана", которая ежегодно проводится в центре. Она прошла под эгидой двух великих поэтов наших стран – А. С. Пушкина и Низами Гянджеви», – добавил Ирек Зиннуров.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Надир Насиров)

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